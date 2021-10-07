В Белоруссии 136 человек задержали за комментарии об убийстве сотрудника КГБ
Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании 136 человек по делу, которое было возбуждено по факту гибели сотрудника КГБ во время штурма квартиры айтишника Андрея Зельцера. Последний был убит ответным огнем
Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании 136 человек по делу, которое было возбуждено по факту гибели сотрудника КГБ во время штурма квартиры айтишника Андрея Зельцера. Последний был убит ответным огнем.
Все эти люди были задержаны за комментарии в интернете действий сотрудников КГБ. «Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что 28 сентября в Минске во время обыска в квартире сотрудника американской IT-компании Андрея Зельцера был убит силовик и сам хозяин квартиры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей».
Напомним, что ранее в Минске был арестован журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, который в свою статью о событиях во время штурма квартиры включил положительный комментарий об Андрее Зельцере его знакомой.