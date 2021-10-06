«Комсомольская правда» закрыла редакцию в Белоруссии после ареста своего журналиста
В заявлении издания говорится, что такие решение было принято после анализа «событий последнего года и особенно последней недели». Сотрудникам белорусского представительства выплатят компенсации или предложат работу в других редакциях «КП»
Фото: sputnik.by
«Комсомольская правда» закрыла свое представительство в Беларуси после ареста своего журналиста Геннадия Можейко и блокировки сайта на территории республики.
В заявлении издания говорится, что такие решение было принято после анализа «событий последнего года и особенно последней недели». Сотрудникам белорусского представительства выплатят компенсации или предложат работу в других редакциях «КП».
Напомним, что белорусские власти заблокировали сайт «Комсомольской правды» после выхода статьи Геннадия Можейко о гибели сотрудника КГБ при штурме квартиры программиста Андрея Зельцера в Минске. Властям не понравилось, что в публикации знакомые погибшего «айтишника» положительно о нем отзывались. Геннадий Можейко после этого был задержан.