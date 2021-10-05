Задержанного в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды» оставили под арестом
Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» Геннадий Можейко спустя 72 часа с момента задержания не вышел из изолятора на Окрестина в Минске. Адвокат журналиста предполагает, что ее подзащитного могли арестовать и отправить в СИЗО
Журналист белорусской редакции газеты «Комсомольская правда» Геннадий Можейко спустя 72 часа с момента задержания не вышел из изолятора на Окрестина в Минске. Адвокат журналиста предполагает, что ее подзащитного могли арестовать и отправить в СИЗО.
Защитница сообщила агентству «Sputnik. Беларусь», что обвинение Геннадию Можейко пока не предъявляли, поскольку это может быть сделано только в присутствии адвоката. При этом она не знает, где в настоящее время находится журналист.
О задержании журналиста «КП» Геннадия Можейко 1 октября сообщили белорусские правозащитники. Предположительно, его задержание может быть связано с заметкой про погибшего при задержании в Минске сотрудника американской IT-компании Андрея Зельцера. В тексте Можейко приятельница Зельцера хорошо о нем отзывалась. После выхода этой публикации белорусские власти заблокировали сайт «КП» на территории республики.
Различные телеграм-каналы сообщили, что Можейко был задержан сотрудниками КГБ в Москве и вывезен ими в Белоруссию. В МВД республики данную информацию опровергли и заявили, что журналист «КП» был задержан на территории Беларуси. Якобы Геннадий Можейко уехал в Россию и пытался перебраться в третье государство, но ему было отказано в выезде. Российские власти предписали журналисту покинуть территорию РФ, поэтому он вернулся в Беларусь.
В Кремле при этом отказались защищать интересы журналиста российского издания, сославшись на то, что он является гражданином другой страны (Белоруссии). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что им неизвестно, где именно был задержан Геннадий Можейко – в России или Белоруссии.