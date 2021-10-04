В Белоруссии одобрили законопроект о тюремном сроке за призыв к введению санкций против властей
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны в целом и отдельных представителей власти
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны в целом и отдельных представителей власти.
Законопроект вносит поправки в статью 361 УК Беларуси «в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения». Эти поправки ужесточают ответственность за действия, которые наносят вред национальной безопасности республики. Среди таких действий – призыв к применению мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц страны, сообщает агентство БЕЛТА.
За призывы к введению санкций против белорусских властей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Если к санкциями призывали через интернет или с использованием служебного положения, то срок лишения свободы составит от 4 до 12 лет.