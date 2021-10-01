В Белоруссии ликвидировали последнюю правозащитную организацию в стране
Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию Белорусский Хельсинскский комитет. Это была последняя правозащитная организация, которая еще функционировала в стране
Фото: bsdp-brest.livejournal.com
Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию Белорусский Хельсинскский комитет. Это была последняя правозащитная организация, которая еще функционировала в стране.
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что основанием для ликвидации Хельсинскского комитета стало «грубое нарушение законодательства» со стороны организации. В чем заключалось это нарушение, суд не пояснил.
До сегодняшнего дня Белорусский Хельсинкский комитет был последней зарегистрированной правозащитной организацией в республике. Только за последние три месяца власти ликвидировали 130 НКО.