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01 октября 2021, 17:02

В Белоруссии ликвидировали последнюю правозащитную организацию в стране

Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию Белорусский Хельсинскский комитет. Это была последняя правозащитная организация, которая еще функционировала в стране

В Белоруссии ликвидировали последнюю правозащитную организацию в стране
Фото: bsdp-brest.livejournal.com

Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию Белорусский Хельсинскский комитет. Это была последняя правозащитная организация, которая еще функционировала в стране.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что основанием для ликвидации Хельсинскского комитета стало «грубое нарушение законодательства» со стороны организации. В чем заключалось это нарушение, суд не пояснил.

До сегодняшнего дня Белорусский Хельсинкский комитет был последней зарегистрированной правозащитной организацией в республике. Только за последние три месяца власти ликвидировали 130 НКО.

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