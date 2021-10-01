Александр Лукашенко отказался извиняться перед белорусским народом в эфире CNN
Журналист CNN Мэтью Чанс во время интервью с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил ему извиниться перед своим народом за нарушение прав человека
Журналист CNN Мэтью Чанс во время интервью с главой Белоруссии Александром Лукашенко предложил ему извиниться перед своим народом за нарушение прав человека. Политик отказался, заявив, что ему не за что извиняться перед белорусскими гражданами.
В ходе интервью Мэтью Чанс поинтересовался у Александра Лукашенко, не хочет ли он принести извинения белорусскому народу за нарушение их прав и за то, что они пострадали от его рук.
«Если мне когда-нибудь захочется, я сделаю это через белорусские СМИ. Они достаточно хорошие здесь. Какой смысл делать это через CNN?», - ответил Александр Лукашенко и добавил, что «в принципе ему не за что просить прощения».
Журналист CNN в свою очередь сослался на сообщения правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International о пытках задержанных в белорусских изоляторах. А г-н Лукашенко на это ответил, что из изоляторы «не хуже, чем в Британии или США», сообщает «Дождь» (издание признано инагентом).
Президент также назвал «фейком и выдумкой» свидетельства задержанных на акциях протеста об изнасилованиях и угрозах изнасилования со стороны сотрудников изоляторов.