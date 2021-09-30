В Белоруссии около 50 человек задержали за комментарии о гибели силовика при штурме квартиры айтишника
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 50 человек за комментарии в соцсетях о гибели сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) во время штурма квартиры сотрудника американской IT-компании Андрея Зельцера
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 50 человек за комментарии в соцсетях о гибели сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) во время штурма квартиры сотрудника американской IT-компании Андрея Зельцера.
Напомним, что 28 сентября минчанин Андрей Зельцер смертельно ранил одного из сотрудников КГБ, которые явились к нему домой с проверкой. Хозяин квартиры был убит ответным огнем.
Правозащитники сообщили, что со дня происшествия силовики задержали не менее 50 человек за комментарии по поводу этой истории. Задержанным инкриминируют оскорбление представителя власти и разжигание социальной розни. Многие из задержанных комментаторов поставили под сомнение версию силовиков, согласно которой айтишник Зельцер якобы был опасным преступником.