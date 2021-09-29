Застреленный при штурме квартиры в Минске боец спецназа «Альфа» оказался сыном высокопоставленной чиновницы
Обстоятельства трагедии которая случилась в Минске днем ранее до сих не ясны, но власти делают всё, чтобы представить клерка Андрея Зельцера террористом
Обстоятельства трагедии которая случилась в Минске днем ранее до сих не ясны, но власти делают всё, чтобы представить клерка Андрея Зельцера террористом, сообщает издание Readovka.
Стали понятны причины столь мощной истерики официального Минска, вылившуюся в блокировку сайта «КП в Беларуси» и «наезд» на московскую редакцию «Комсомолки». Оказывается, вчера при штурме квартиры Андрея Зельцера от пули из охотничьего ружья погиб 31-летний боец группы «А» Дмитрий Федосюк (позывной Нирвана). Помимо того, что пулю из двустволки «словил» боец элитного спецподразделения, погибший – сын Татьяны Федосюк, руководителя одного из подразделений центрального аппарата КГБ Беларуси.
Обстоятельства штурма квартиры вызывают много вопросов. Группа силовиков прибыла туда без сопровождения спецназа, без специального бронещита, бронешлемов, бронежилетов и прочей защитной экипировки. Неудивительно, что одного из них «снял» из охотничьего ружья обычный офисный клерк. Судя по всему, никаким террористом Зельцер не был и максимум его подозревали в написании сообщений в оппозиционных чатах или каналах (все это в Беларуси тоже именуется «терроризмом»).
Много вопросов вызывает и монтаж видео: действительно ли все произошло так, как пытается подать КГБ Беларуси, и почему, в частности, для монтажа ролика не использовалось видео, которое снимала жена Зельцера? Оппозиционные белорусские медиа активно раскручивают версию о постановочном характере ролика, и у них есть для этого веские основания.