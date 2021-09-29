Власти Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды»
Власти Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Соответствующее решение было принято Министерством информации республики. Сайт kp.by не работает и на территории России
Фото: kuban.kp.ru
Власти Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Соответствующее решение было принято Министерством информации республики. При этом сайт kp.by не работает и на территории России.
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин заявил в беседе с РБК, что белорусские власти «излишне придирчиво» относятся к его изданию.
По словам Сунгоркина, печатную версию издания в Белоруссии уже больше года запрещают распространять из-за «неправильного освещения» событий в стране.