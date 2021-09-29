Белорусские силовики задержали супругу убитого в ходе штурма квартиры айтишника
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство при исполнении служебной деятельности» по факту перестрелки между жителем Минска и сотрудниками КГБ страны
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство при исполнении служебной деятельности» по факту перестрелки между жителем Минска и сотрудниками КГБ страны.
В ходе перестрелки один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение, а мужчина, к которому пришли силовики, был убит ответным огнем.
После перестрелки силовики задержали супругу убитого хозяина квартиры. По версии властей, женщина снимала перестрелку на видео с целью «хайпа», а значит, соучаствовала в убийстве сотрудника КГБ, сообщает «КоммерсантЪ».
Вторым убитым после сотрудника КГБ оказался работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. В КГБ заявили, что силовики явились в квартиру минчанина в ходе отработки адресов, «в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».