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29 сентября 2021, 07:20

Белорусские силовики задержали супругу убитого в ходе штурма квартиры айтишника

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство при исполнении служебной деятельности» по факту перестрелки между жителем Минска и сотрудниками КГБ страны

Белорусские силовики задержали супругу убитого в ходе штурма квартиры айтишника
Фото: twitter.com/9tv_israel

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Убийство при исполнении служебной деятельности» по факту перестрелки между жителем Минска и сотрудниками КГБ страны.

В ходе перестрелки один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение, а мужчина, к которому пришли силовики, был убит ответным огнем.

После перестрелки силовики задержали супругу убитого хозяина квартиры. По версии властей, женщина снимала перестрелку на видео с целью «хайпа», а значит, соучаствовала в убийстве сотрудника КГБ, сообщает «КоммерсантЪ».

Вторым убитым после сотрудника КГБ оказался работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. В КГБ заявили, что силовики явились в квартиру минчанина в ходе отработки адресов, «в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

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