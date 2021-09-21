Александр Лукашенко призвал белорусов рожать по трое детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны рожать по три ребенка, чтобы увеличить рождаемость и «ускоренное развитие страны и белорусской нации»
Фото: rg.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны рожать по три ребенка, чтобы увеличить рождаемость и «ускоренное развитие страны и белорусской нации».
На совещании в Совете министров по вопросам социальной политики Александр Лукашенко заявил, что «многодетность должна стать нормой для белорусского общества».
Президент также отметил, что государство принимает все возможные меры для повышения качества жизни семей с детьми. Это программа семейного капитала, различные льготы и пособия.
«Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных — это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка», — добавил глава Беларуси, слова которого приводит агентство БЕЛТА.