Белорусский суд приговорил россиянку к 1,5 годам колонии за твит о Лукашенко
В Бресте суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам лишения свободы из-за поста в Twitter о резонансном инциденте с принудительной посадкой пассажирского лайнера в Минске
Фото: blitznews.ru
В Бресте суд приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам лишения свободы из-за поста в Twitter о резонансном инциденте с принудительной посадкой пассажирского лайнера в Минске ради задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Ирина Викхольм расценила посадку самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, как «акт государственного авиапиратства» и «очередное преслупление» Александра Лукашенко.
Суд признал россиянку виновной в клевете в адрес президента Белоруссии, сообщает «Белсат».
Статья о клевете предусматривает также наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы, однако такие наказания нельзя назначать иностранным гражданам.