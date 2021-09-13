Из нового учебника по истории Белоруссии убрали упоминание Светланы Алексиевич и Станислава Шушкевича
В новом учебнике по истории Белоруссии для учащихся 11-х классов больше нет упоминаний о лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич
Фото: voicesevas.ru
В новом учебнике по истории Белоруссии для учащихся 11-х классов больше нет упоминаний о лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, которая поддержала протестное движение и вошла в президиум Координационного совета оппозиции.
По данным «Еврорадио», из учебника по истории страны для старшеклассников также пропали сведения о руководителе Верховного Совета Беларуси Станиславе Шушкевиче. Политик известен тем, что в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР. Затем он стал первым руководителем независимой Беларуси.
Станислава Шушкевича могли убрать их учебника по истории за критику в адрес президента Александра Лукашенко.