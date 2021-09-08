IIHF дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии за угрозы спортсменам
Соответствующее решение руководство IIHF приняло из-за высказываний Дмитрия Баскова в адрес белорусских атлетов. В федерации расценили слова спортивного функционера как угрозу
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала руководителя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова.
Соответствующее решение руководство IIHF приняло из-за высказываний Дмитрия Баскова в адрес белорусских атлетов. В федерации расценили слова спортивного функционера как угрозу тем, кто выступает против президента республики Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
По решению IIHF, Дмитрий Басков отстранен от должности главы Федерации хоккея Белоруссии на пять лет.
Напомним, что во время Олимпийских игр в Токио из состава сборной Белоруссии исключили бегунью Кристину Тимановскую, которая перед этим раскритиковала спортивных функционеров за неорганизованность. Спортсменку пытались принудительно вывезти из Токио в Минск, но за нее вступились волонтеры и власти Японии. После соревнований Тимановская уехала в Польшу, где ей было предоставлено убежище.