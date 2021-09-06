Лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Оппозиционеров признали виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси и заговоре с целью захвата государственной власти
Фото: yur-gazeta.ru
Минский облсуд вынес приговор лидерам белорусской оппозиции и членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Колесникову суд приговорил к 11 годам лишения свобода, а Знака - к 10 годам. Оппозиционеров признали виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси; заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.
Суд над лидерами оппозиции и протестного движения проходил в закрытом режиме.
Напомним, что в 2020 году Мария Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико (его приговорили к 14 годам лишения свободы), а Максим Знак работал в штабе юристом.