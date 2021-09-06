В белорусском СИЗО нашли россиянку, которую арестовали за твит с критикой Лукашенко
В Белоруссии в СИЗО находится российская гражданка Ирина Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента республики Александра Лукашенко
Фото: Sputnik
В Белоруссии в СИЗО находится российская гражданка Ирина Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента республики Александра Лукашенко.
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что 58-летняя россиянка была задержана еще в мае, но известно об этом стало только в сентябре, когда прокуратура направила ее дело в суд.
По версии следствия, «гражданка В.» опубликовала пост в Twitter, в котором содержалась фотография Александра Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Силовики считают, что своим постом россиянка нанесла ущерб авторитету государства.
За данное деяние по белорусским законам предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.