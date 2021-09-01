Юмористический телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признали экстремистским
В правоохранительных органах пояснили, что данный телеграм-канал внесен в реестр экстремистских материалов. За распространение его постов грозит административная ответственность
Фото: infonewz.mirtesen.ru
Суд Центрального района Минска признал экстремистским юмористический Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».
В правоохранительных органах пояснили, что данный телеграм-канал внесен в реестр экстремистских материалов. За распространение его постов грозит административная ответственность, сообщает The Insider (издание внесено в реестр СМИ-инагентов).
Телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» имеет более 140 подписчиков. В основном там публикуются картинки и посты, высмеивающие президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кром того, «Чай з малинавым варэннем» освещал массовые протесты в республики с требованием отставки Лукашенко.