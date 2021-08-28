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28 августа 2021, 15:19

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою медаль на eBay за $21 тысячу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики спортивных чиновников, продала на eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, за $21 тысячу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская продала свою медаль на eBay за $21 тысячу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики спортивных чиновников, продала на eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, за $21 тысячу. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности.

Медаль Тимановской приобрел на аукционе покупатель из США, пишут Naviny.by. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него «очень солидная история сделок на eBay».

Полученные деньги Тимановская направит в Фонд спортивной солидарности, объединяющий спортсменов, которые во время протестов выступили против Александра Лукашенко.

«Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая, и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования», – сказала спортсменка.

Кристина Тимановская должна была выступать в Токио на дистанциях 100 и 200 метров. Спортсменка рассказала в соцсетях, что руководство сборной собирается ею «заткнуть дырку» и выставить на соревнования, к которым она не готова (эстафета 4 по 400 метров), так как участниц эстафеты к ней не допустили из-за недостаточного количества сданных допинг-тестов. После этого Тимановскую попытались отправить в Минск. Выступить на 200-метровой дистанции ей не позволили.

В аэропорту Тимановская обратилась к местной полиции и сообщила, что возвращаться в Беларусь для нее небезопасно.

На следующий день несколько СМИ опубликовали запись разговора Тимановской со спортивным руководством, которое требует от нее «ничего не писать, не комментировать» и уехать в Беларусь, а также называет поступок спортсменки «глупым» и говорит, что из-за нее «люди могут остаться без работы».

После отказа Кристины Тимановской возвращаться на родину ей выдала гуманитарную визу Польша, такой же документ удалось получить ее мужу (сразу после происшествия с супругой он уехал из Беларуси). Тимановская летела в Варшаву через Вену – по имеющейся информации, на изменении маршрута в последний момент настояли польские дипломаты из соображений безопасности.

Шестого августа стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи с отстранением от соревнований Тимановской.

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