СК Беларуси отказался возбуждать дела по 680 заявлениям о пытках задержанных участников протестов
Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по фактам применения физического насилия силовиками к участникам протестов в августе 2020 года
Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по фактам применения физического насилия силовиками к участникам протестов в августе 2020 года.
Соответствующие заявления в СК подали 680 человек, и по всем был получен отказ в возбуждении дела. В комитете заявили, что собранные доказательства, в том числе предоставленные МВД Беларуси видеозаписи, подтверждают законность и обоснованность применения силы в отношении участников несанкционированных акций.
В СК также заявили, что сведения о пытках, избиениях и сексуальных издевательствах над задержанными участниками протестных акций, которые распространяли «признанные экстремистскими телеграм-каналы», не нашли подтверждения.
Белорусские следователи также заявили, что сторонники оппозиции написали заявления о пытках якобы для того, чтобы в дальнейшем использовать данный факт в качестве инструмента для получения политического убежища в других странах.
Отметим, что по данным ООН, только за первые три недели протестов в Белоруссии было задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными, в частности в изоляторе на Окрестина в Минске.