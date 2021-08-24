Глава Минобразования Беларуси назвал частные детсады и школы «опорными точками цветной революции»
По словам чиновника, некоторые частные детсады и школы«под вывеской индивидуальных предпринимателей» использовались в политических целях и становились опорными точками для цветной революции
Фото: need4study.com
Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал частные детские садики и школы «опорными точками для цветной революции».
По словам чиновника, некоторые частные детсады и школы«под вывеской индивидуальных предпринимателей» использовались в политических целях и становились опорными точками для цветной революции, сообщает агентство БЕЛТА.
Глава Минобразования посетовал на то, что в республике из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу «даже без педагогов», а потом использовать образовательные организации в политических целях и подрыве основ государства.