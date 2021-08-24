В Белоруссию для расследования инцидента с посадкой самолета прибыли эксперты ICAO
Группа представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO) прибыла в Белоруссию для расследования инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair
Группа представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO) прибыла в Белоруссию для расследования инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair. Напомним, что борт выполнял рейс из Афин в Вильнюс, а среди пассажиров был сооснователь оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Глава расследовательской группы Сильвен Лефойер заявил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности, сообщает ТАСС.
Итоговый отчет по расследованию авиаинцидента с пассажирским самолетом планируют представить через два месяца.
В Минтрансе Белоруссии заявили, что предоставят расследователям всю необходимую информацию для проведения объективного расследования.
Резонансный инцидент с принудительной посадкой пассажирского лайнера в Минске произошел 23 мая текущего года. Белорусские власти вынудили экипаж совершить экстренную посадку якобы из-за угрозы взрыва. Уже в аэропорту Минска с рейса сняли Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которая является гражданской России.