Польша вслед за Литвой построит «забор против мигрантов» на границе с Белоруссией
Власти Польши сообщили о планах построить забор на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Варшаве считают, что белорусские власти никак не препятствуют проникновению в страны Евросоюза нелегальных мигрантов
Власти Польши сообщили о планах построить забор на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Варшаве считают, что белорусские власти никак не препятствуют проникновению в страны Евросоюза нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Глава Министерства нацобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе с Белоруссией будет установлен забор высотой 2,5 метра. Также патрулировать границу будут 900 военнослужащих.
В Польше заявили, что этим летом был зафиксирован резкий рост потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, которые рассчитывают попасть в Евросоюз. Например, если в 2020 году пограничники задержали 122 нелегала, то в текущем году задержали уже 780 человек.
Напомним, что ранее о планах построить забор на границе с Белоруссией сообщили власти Литвы, которые также страдают от потока мигрантов.