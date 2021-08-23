Александр Лукашенко обвинил Польшу в развязывании приграничного конфликта из-за мигрантов
Глава Беларуси заявил, что несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили беженцев вернуться на территорию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в развязывании приграничного конфликта на фоне инцидента с беженцами из Афганистана.
Глава Беларуси заявил, что несколько дней назад польские пограничники задержали большую группу мигрантов и под угрозой применения силы заставили беженцев вернуться на территорию Белоруссии.
«Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
Белорусские власти сообщили, что беженцы находятся в нейтральной полосе уже «двое или трое суток», а проблемы этих «обездоленных» людей теперь придется решать Минску.
Напомним, что миграционный кризис на границах Белоруссии и страны Евросоюза (ЕС) начался в конце мая из-за того, что мигранты из стран Ближнего Востока и Африки фактически начали штурмом брать границу ради убежища в европейских странах. Власти прибалтийских республик и Польши стали задерживать мигрантов и возвращать обратно в Белоруссию.
При этом соседи обвиняют в создании кризиса власти Белоруссии, которые якобы используют туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывают на этом.