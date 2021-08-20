Внучка Александра Лукашенко поступила в МГУ имени Ломоносова
Полная тезка внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко оказалась в списке абитуриентов, которых зачислили в Московский государственный университет имени Ломоносова
Полная тезка внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко оказалась в списке абитуриентов, которых зачислили в Московский государственный университет имени Ломоносова.
О поступлении Анастасии Лукашенко (дочь Дмитрия Лукашенко) в один из ведущих российских вузов сообщил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в своем телеграм-канале. Издание «Собеседник» в ходе проверки данной информации действительно нашел полную тезку внучки бессменного главы Беларуси в списке поступивших. Девушка будет учиться на философском факультете.
Согласно опубликованным результатам вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов, Анастасия Дмитриевна Лукашенко набрала 90 баллов - это один из самых высоких результатов среди абитуриентов.
Дмитрий Лукашенко является средним сыном Александра Лукашенко и возглавляет движение «Президентский спортивный клуб».