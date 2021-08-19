Литва обвинила Белоруссию в съемке постановочных роликов об избиении мигрантов
В МВД республики сообщили, что обнаружили в лесополосе целую «съемочную площадку» где создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации
Власти Литвы обвинили Белоруссию в съемке постановочных видеороликов об избиении нелегальных мигрантов на границе литовскими пограничниками.
В МВД республики сообщили, что обнаружили в лесополосе целую «съемочную площадку» где создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации и оклеветать литовских пограничников.
Глава ведомства Агне Билотайте сообщил в интервью Delfi, что режим Александра Лукашенко «использует все возможные методы» для гибридной атаки и распространения дезинформации.
Напомним, что миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза начался еще в конце мая. Мигранты из стран Африки и Ближнего Востока штурмуют границы стран Прибалтики ради получения убежища в Евросоюзе. При этом ЕС обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он в ответ на санкции против него намеренно ослабил контроль за мигрантами на своей границе.
Кроме того, 18 августа в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором якобы белорусские и литовские пограничники в буквальном смысле «выпихивают» группу мигрантов через свою границу к соседям.