На границе Белоруссии и стран ЕС скопилось около тысячи грузовиков
На границе Белоруссии со странами Евросоюза (Польша и страны Прибалтики) утром 16 августа скопилось около тысячи грузовых автомобилей
Фото: bryansk.bezformata.com
На границе Белоруссии со странами Евросоюза (Польша и страны Прибалтики) утром 16 августа скопилось около тысячи грузовых автомобилей.
В государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили агентству БЕЛТА, что на данный момент выезда ожидают 940 грузовых автомобилей. Из них 60 фур стоят на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Урбаны», 660 грузовиков стоят на границе с Литвой (на пяти разных пунктах) и 220 фур - на границе с Польшей.
С чем связаны задержки с пропуском грузовых автомобилей через границу, не уточняется.