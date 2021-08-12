В Белоруссии задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Причина его задержания не сообщается
Фото: brestcity.com
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Причина его задержания не сообщается.
Политик также является сопредседателем «Говори правду» и делегатом платформы «Сход». Правозащитный центр «Весна» сообщает, что силовики провели обыски у делегатов «Схода».
Помимо Андрея Дмитриева правоохранители задержали бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеня.