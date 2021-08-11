Белорусский суд приговорил кикбоксера Алексея Кудина к 2,5 годам колонии
Суд белорусского города Молодечно приговорил к 2,5 годам лишения свободы кикбоксера Алексея Кудина, который был выдан Минску российскими правоохранителями
Суд белорусского города Молодечно приговорил к 2,5 годам лишения свободы кикбоксера Алексея Кудина, который был выдан Минску российскими правоохранителями.
Спортсмена суд признал виновным в сопротивлении сотрудникам милиции во время протестов в Белоруссии. Гособвинение просило для Кудина наказания в виде лишения свободы на 3,5 года, сообщает правозащитный центр «Весна».
По версии следствия, во время протестной акции 10 августа 2020 года Алексей Кудин ударил двух сотрудников милиции. Спортсмен заявил, что с его стороны это была самооборона.
На время расследования Кудина поместили под домашний арест, но он уехал в Россию. В январе 2021 году московская полиция задержала спортсмена, после чего он был экстрадирован в Беларусь.
Российские власти при этом проигнорировали решение Европейского суда по правам человека, который запретил экстрадицию Кудина в Беларусь из-за угрозы преследования и пыток.