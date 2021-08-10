Власти США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии
Санкции приурочены к годовщине начала массовых протестов в республике из-за фальсификации итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкциях в отношении белорусского руководства. Санкции приурочены к годовщине начала массовых протестов в республике из-за фальсификации итогов президентских выборов и победы Александра Лукашенко.
В Белом доме новые ограничения назвали «крупнейшим на сегодняшний день раундом санкций» против режима Александра Лукашенко.
Под санкции Минфина США подала компания «Беларуськалий», которая является «одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений». Вашингтон считает, что данное предприятие является источником незаконного обогащения Лукашенко.
Под санкции также попал Национальный Олимпийский комитет Беларуси, который «обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов», а также в неспособности защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий.
Полный список попавших под санкции физических и юридических лиц опубликован на сайте Минфина США. В него среди прочих попали известные бизнесмены, которые оказывают поддержку режиму Александра Лукашенко.