Александр Лукашенко попросил у Москвы новый кредит на борьбу с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить республике очередной кредит. Деньги Беларуси нужны на борьбу с пандемией коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить республике очередной кредит. Деньги Беларуси нужны на борьбу с пандемией коронавируса.
Речь идет о кредите через Евразийский банк развития взамен не поступившего в Минск кредита МВФ на борьбу с COVID-19.
В ходе «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности Лукашенко заявил, что «если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», сообщает РБК.
Лукашенко пояснил журналистам, что его стране необходим новый кредит, так как изначально МВФ выделил Беларуси миллиард долларов, однако «наши беглые подняли вой», что «нельзя режиму давать деньги». При этом Минск уже потратил на лечение ковидных пациентов 1,5 млрд долларов.