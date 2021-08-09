На картах Google Maps резиденцию Александра Лукашенко назвали «Поместьем диктатора»
На картах Google Maps официальная резиденция главы Беларуси Александра Лукашенко в Минске стала обозначаться как «Поместье диктатора». Речь идет о Дворце Независимости в центре белорусской столицы
Фото: belogorsknews.ru
На картах Google Maps официальная резиденция главы Беларуси Александра Лукашенко в Минске стала обозначаться как «Поместье диктатора». Речь идет о Дворце Независимости в центре белорусской столицы.
«КоммерсантЪ» пишет, что отметка «Поместье диктатора» появилась на карте во время традиционной пресс-конференции Александра Лукашенко с журналистами и представителями общественности.
В ходе встречи, дата которой совпала с годовщиной президентских выборов, глава Беларуси заявил, что голосование прошло в условиях «тотальной гласности». Лукашенко также обвинил своих бывших соперников на выборах в том, что изначально они планировали «долбить власть», вместо того, чтобы готовиться к «справедливым и честным» выборам.