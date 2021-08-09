Великобритания ввела новые санкции против режима Александра Лукашенко
Власти Великобритании ввели экономические санкции против Белоруссии по случаю годовщины скандальной победы на президентских выборах Александра Лукашенко, которая спровоцировала массовые протесты в республике
Власти Великобритании ввели экономические санкции против Белоруссии по случаю годовщины скандальной победы на президентских выборах Александра Лукашенко, которая спровоцировала массовые протесты в республике.
В правительстве Великобритании сообщили, что новый пакет санкций затрагивает калийную, нефтяную и табачную промышленность Белоруссии. Кроме того, Лондон запретил продавать республике товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.
Гражданам Великобритании и компаниям запрещено покупать ценные бумаги, выпущенные белорусским государством и государственными банками страны, а также предоставлять им кредиты.
Самолетам белорусских авиакомпаний запретили совершать посадку в аэропортах Великобритании. Одновременно с этим Лондон ввел запрет на техническое обслуживание «флота роскошных самолетов» Александра Лукашенко.
Под санкции против Белоруссии попал и российский миллиардер Михаил Гуцериев. Британские власти называют его «одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко».
В заявлении британского правительства отмечается, что новые санкции против властей Белоруссии введены в связи с тем, что режим Лукашенко «продолжает разрушать демократию и нарушать права человека».
Александр Лукашенко очень эмоционально отреагировал на новые санкции. «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», - заявил глава Беларуси.