Александр Лукашенко признает Крым частью РФ, если это сделают все российские олигархи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал официально признать Крым частью России, но только после того, как это сделают все российские олигархи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал официально признать Крым частью России, но только после того, как это сделают все российские олигархи.
Александр Лукашенко заявил, что «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет».
Глава Беларуси отметил, что он готов переступить через Будапештскую декларацию ради признания Крыма частью РФ.
Александр Лукашенко также заявил, что в крымском вопросе у него сейчас «развязаны руки» из-за действий Киева. «Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», - заявил Лукашенко, напомнив, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair.