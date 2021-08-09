Минобразования Беларуси исключило из школьной программы романы Солженицына и Алексиевич
Минобразования Беларуси исключило произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе для 11 классов
Минобразования Беларуси исключило произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе для 11 классов.
Преподаватель из Минска Сергей Дубелевич сообщил, что произведения Набокова и Солженицына ранее входили в программу «Литература середины 1950-х — начала 1990-х годов» (раздел о диссидентской литературе). В школьной программе на 2021 год оба писателя и их произведения уже не упоминаются.
Кроме того, из программы «Русскоязычная литература Беларуси» исчезла книга лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Последние свидетели», сообщает «Медиазона».
Роман Алексиевич могли убрать из школьной литературы из-за того, что писательница ране вошла в координационный совет белорусской оппозиции.
В свою очередь издание zerkalo.io уточняет, что произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» вошли в список произведений для дополнительного чтения.