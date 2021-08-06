МОК лишил двух белорусских тренеров аккредитации из-за скандала с Тимановской
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусскоолимпийской сборной, которые сейчас находятся в Токио. Поводом для санкций стал инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусскоолимпийской сборной, которые сейчас находятся в Токио. Поводом для санкций стал инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской.
МОК лишил аккредитации тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича «в интересах благополучия спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры». Оба специалиста должны покинуть олимпийскую деревню.
В ближайшее время МОК может принять дисциплинарные меры и в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии.
Напомним, бегунья на короткие дистанции Кристина Тимановская ранее обратилась в МОК за помощью, после того как члены белорусской делегации исключили ее из состава сборной и пытались насильно увезти спортсменку из Токио. Спортивные функционеры ополчились на Тимановскую из-за того, что она обвинила их в неорганизованности.
4 августа при содействии МОК и посольства Польши Кристина Тимановская улетела в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.