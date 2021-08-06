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06 августа 2021, 01:10

CNN сообщил о «концлагере для политзаключенных» в пригороде Минска

По данным западных журналистов, концлагерь для белорусских политзаключенных был построен недалеко от поселка Новоколосово, что примерно в часе езды от Минска

CNN сообщил о «концлагере для политзаключенных» в пригороде Минска
Фото: CNN

В Белоруссии недалеко от Минска есть концентрационный лагерь для политических заключенных. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным западных журналистов, концлагерь для белорусских политзаключенных был построен недалеко от поселка Новоколосово, что примерно в часе езды от Минска.

Лагерь построен на территории бывшего советского ракетного хранилища. Объект включает бараки с решетками на окнах и со светоотражающими стеклами. Территория концлагеря огорожена тремя рядами забора с колючей проволокой под электричеством. По всему периметру установлены камеры наблюдения.

Жители Новоколосово рассказали журналистам, что этот объект является «лагерем», который охраняют военные.

CNN в этой связи напомнил о словах замглавы МВД Беларуси Николая Карпенкова, согласно которым власти республики планируют построить «лагерь для острокопытных» белорусских протестующих. Запись с этим заявлением слили в соцсети бывшие силовики, однако в МВД назвали запись фейковой.

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