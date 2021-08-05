Александр Лукашенко приказал закрыть «каждый метр» границы Белоруссии с Украиной и странами ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правоохранительным органам полностью перекрыть границу страны вплоть до «каждого метра»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правоохранительным органам полностью перекрыть границу страны вплоть до «каждого метра».
На совещании по вопросам ситуации в приграничной зоне глава государства приказал «закрыть каждый метр границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией».
Александр Лукашенко заявил, что «ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны ступить не должна», сообщает агентство БЕЛТА.
Лукашенко также заявил, что «не дай Бог» соседняя Литва начнет выдворять обратно мигрантов, которые попали туда незаконно со стороны Беларуси.