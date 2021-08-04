Еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину из-за ситуации вокруг бегуньи Кристины Тимановской
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину из-за ситуации вокруг бегуньи Кристины Тимановской.
В своем Instagram Максимова написала, что сейчас находится в Германии, где она чувствует себя в безопасности. Спортсменка добавила, что если она сейчас вернется в Беларусь, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». В Германии же она может «дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких».
Напомним, что несколько дней назад Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил бегунью на короткие дистанции Кристину Тимановскую из состава олимпийской сборной после того, как она раскритиковала спортивных функционеров и обвинила их неорганизованности. Поводом для критики стало решение НОК без предупреждения поставить Тимановскую на эстафету из-за проблем с допинг-пробами ранее заявленных на дистанцию спортсменов.
Позже Фонд спортивной солидарности сообщил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, но в аэропорту она обратилась за помощью в полицию. Власти Японии предоставили Тимановской охрану, а власти Польши оформили ей гуманитарную визу. Международный олимпийский комитет сейчас проводит расследование по факту инцидента.