Белорусская бегунья Кристина Тимановская попросила убежища в Польше
Белорусская бегунья Кристина Тимановская подала документы на получение политического убежища в Польше, после того как члены национальной сборной пытались насильно вывезти ее на родину из Токио
Белорусская бегунья Кристина Тимановская подала документы на получение политического убежища в Польше, после того как члены национальной сборной пытались насильно вывезти ее на родину из Токио.
Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что сейчас атлетка находится в Токио. Власти Японии предоставили ей охрану. Тимановская также подала заявление на предоставление политического убежища в Польше. Убежище и визу ей также предложили власти Чехии.
В Белоруссию Кристина Тимановская возвращаться боится, так как государственные телеканалы снимают про нее «разносные» сюжеты.
«Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ», — добавил в свою очередь Александр Опейкин.
Напомним, что из состава олимпийской сборной Кристину Тимановскую исключили после того, как она раскритиковала тренеров за неорганизованность. Накануне из-за проблем с допинг-пробами других белорусских атлетов ее без предупреждения поставили на эстафету с дистанцией 400 метров, хотя спортсменка бегает только на короткие дистанции - 100 и 200 метров.
После этого, тренеры и спортивные функционеры Белоруссии попытались насильно вывезти Тимановскую на родину, объяснив это ее нестабильным психологическим состоянием.