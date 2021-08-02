Власти Японии взяли под охрану белорусскую бегунью Кристину Тимановскую
Власти Японии взяли под охрану белорусскую бегунью Кристину Тимановскую, которую пытались насильно увезти с Олимпиады в Минск после критики тренеров сборной
Власти Японии взяли под охрану белорусскую бегунью Кристину Тимановскую, которую пытались насильно увезти с Олимпиады в Минск после критики тренеров сборной.
Спортсменка сообщила, что ее принудительная депортация в Белоруссию, к счастью, не состоялась. Сейчас она находится в безопасном месте, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил Кристине Тимановской визу для убежища на территории страны.
«Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию Чехии, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь», — написал дипломат в Twitter.
Проблемы у Кристины Тимановской начались после того, как она раскритиковала тренеров национальной сборной. Спортсменка, которая бегает только на короткие дистанции, сообщила, что ее без предупреждения поставили на эстафету из-за проблем с допингом других атлетов. Тимановская раскритиковала тренеров и спортфункционеров за неорганизованность.
После этого Тимановская сообщила, что ее исключили из состава национальной сборной и пытаются насильно депортировать из Японии в Белоруссию. В аэропорту Токио спортсменка обратилась к полиции, сотрудники которой вместе с волонтерами помешали ее депортации.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитете Марк Адамс заявил, что в отношении Белоруссии в связи с инцидентом могут быть введены дополнительные ограничения.
Напомним, ранее в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии уже были введены ограничения из-за отстранения некоторых спортсменов от соревнований за поддержку оппозиции.