Белорусскую бегунью насильно вывозят из Токио на родину. Перед этим она раскритиковала спортфункционеров
Фонд спортивной солидарности обратился к Международному олимпийскому комитета (МОК) с призывом помешать депортации бегуньи в Белоруссию из Токио
Представителей сборной Белоруссии обвинили в насильственной депортации на родину легкоатлетки Кристины Тимановской.
Фонд спортивной солидарности обратился к Международному олимпийскому комитета (МОК) с призывом помешать депортации бегуньи в Белоруссию из Токио.
В фонд сообщили, что Кристину Тимановскую заставляют сесть в самолет представители сборной Белоруссии, а к выдворению спортсменки имеет непосредственное отношение представитель Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) Василий Юрчик.
Ранее НОК убрал имя Тимановской из заявки на соревнования. Фактически спортсменка была исключена из национальной сборной накануне забега.
Перед этим Кристина Тимановская раскритиковала белорусских спортивных функционеров за неорганизованность после того, как в оперативном порядке ее включили в состав команды на эстафету.
Кристина Тимановская пояснила, что она бегает только короткие дистанции 100 и 200 метров, однако ее заявили на эстафету 4×400 метров после недопуска других спортсменов из-за отсутствия допинг-проб.
В ответ на критику НОК Белоруссии вообще исключил Тимановскую из состава сборной. Спортивные функционеры объяснили это нестабильным эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.
Сейчас Кристина Тимановская находится в аэропорту Токио вместе с журналистами и волонтерами. Спортсменка заявила, что намерена просить убежища в одной из стран Европы.