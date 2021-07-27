Белорусский диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем в Минске, уехал из страны
Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который посадил в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair с сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию
Диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который посадил в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair с сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию.
Коллеги-диспетчеры Олега Галегова сообщили изданию «Наша Нива», что они не могут связаться с Галеговым уже несколько дней. Он удалил свои аккаунты в соцсетях, а на телефон не отвечает.
«Начальство нам ничего официально не сообщало. <…> Я думаю, он просто перестраховался и ушел», - рассказал один из коллег Галегова. Другой диспетчер предположил, что мужчина уехал к родственникам в Грузию.
В «Белаэронавигации» сообщили, что Олега Галегов в июне взял отпуск, а информации о го отъезде из Беларуси у них нет.
Telegram-канал Nexta в свою очередь пишет, Олег Галегов тайно покинул страну вместе с семьей.
Резонансный инцидент с посадкой самолета Афины - Вильнюс в Минске произошел 23 мая. Авиационные службы Белоруссии вынудили борт совершить посадку в Минске якобы из-за угрозы взрыва. Позже выяснилось, что никакой угрозы взрыва на борту самолета не существовало.
После посадки спецслужбы задержали Романа Протасевича, ранее покинувшего Беларусь, и его девушку Софью Сапегу (гражданка России). Протасевича власти обвинили в призывах к массовым беспорядкам.