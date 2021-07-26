Волонтеры разыскивают пассажиров рейса Афины-Вильнюс для подачи иска к Лукашенко
Группа волонтеров из Германии разыскивает пассажиров рейса FR 4978 авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, который был перехвачен властями Белоруссии для задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича
Фото: biletik.net
Группа волонтеров из Германии разыскивает пассажиров рейса FR 4978 авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, который был перехвачен властями Белоруссии для задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Пассажиров рейса разыскивают для подачи коллективного иска к президенту Беларуси Александру Лукашенко из-за вынужденной посадки самолета в Минске.
Волонтеры обещают бесплатно предоставить «лучших» адвокатов по воздушному праву для получения компенсации, сообщает Znak.com.
Пассажирам предлагают обращаться в Telegram по адресам: @antonwm или в наш чат-бот @belarusy_zarubezhja_bot.