США анонсировали новые санкции против Белоруссии после визита в страну Светланы Тихановской
В Белом доме в свою очередь заявили, что продолжат требовать от режима Александра Лукашенко ответа за свои действия в отношении оппозиции и журналистов, «в том числе с помощью санкций»
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новый пакет санкций против Белоруссии и Александра Лукашенко.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, новые санкции в Белом доме начали обсуждать после визита в США бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она провела переговоры с советником Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Светлана Тихановская призвала США ввести ограничения в отношении калийного и нефтяного секторов белорусской экономики.
В Белом доме в свою очередь заявили, что продолжат требовать от режима Александра Лукашенко ответа за свои действия в отношении оппозиции и журналистов, «в том числе с помощью санкций», сообщает РБК.
Между тем, официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал визит Светланы Тихановской в США «бессмысленным двухнедельным вояжем» и «туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков».