Тихановская обвинила власти в использовании ковидных больных в качестве «биологического оружия»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила власти республики в использовании коронавирусных больных в качестве «биологического оружия»
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила власти республики в использовании коронавирусных больных в качестве «биологического оружия».
Оппозиционный политик в ходе пресс-конференции в Литве рассказала, что в белорусских тюрьмах ковидных арестантов специально селят в одну камеру со здоровыми юдьми.
Начальник отдела внешних связей офиса Светланы Тихановской Александра Логвинова сообщила, что отказ в оказании медицинской помощи используется властями как способ репрессий и давления на людей.
«Регулярно заключенным не передаются лекарства, избитых людей могут поместить в маленькую камеру, где они даже не смогут лечь, и держать там сутками без обработки и перевязки ран», — рассказала Логвинова.
Офис Светланы Тихановской обратился к международным организациям «Красный Крест» и «Врачи без границ» с призывом направить своих представителей в белорусские тюрьмы и СИЗО.