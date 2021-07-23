Белорусские банки и магазины с 2022 года начнут принимать карты «Мир»
С 1 января 2023 года белорусские кредитно-финансовые организации, оказывающие услуги интернет-эквайринга, также должны будут принимать карты «Мир».
Белорусские магазины и банки сообщили о готовности принимать карты российской платежной системы «Мир».
В заявлении Национального банка республики говорится, что с 2022 года в рамках интеграции российской системы и внутренней белорусской БЕЛКАРТ местные банки должны обеспечить обслуживание карт «Мир» во всех без исключения платежных терминалах в торговых организациях и банкоматах.
С 1 января 2023 года белорусские кредитно-финансовые организации, оказывающие услуги интернет-эквайринга, также должны будут принимать карты «Мир».
Напомним, что в России сотрудники практически всех организаций бюджетной сферы получают зарплату на карты «Мир» вместо Visa и Mastercard. При этом в большинстве иностранных государств россияне эти карты использовать не могут. Сейчас карты «Мир» принимают только в Турции, на Кипре, в Армении, Абхазии, Вьетнаме, Узбекистане и еще в ряде бывших республиках СССР.