В Белоруссии по решению властей закрылись несколько правозащитных организаций
В Белоруссии под проверку со стороны правоохранительных органов попали сразу несколько правозащитных некоммерческих организаций (НКО)
В Белоруссии под проверку со стороны правоохранительных органов попали сразу несколько правозащитных некоммерческих организаций (НКО).
Telegram-канал издания DW сообщает, что проверка проводилась в Офисе европейской экспертизы и коммуникаций, в организации Human Constanta и Центре правовой трансформации.
По итогам этой проверки Минский городской исполнительный комитет 22 июля принял решение о ликвидации указанных НКО.
Перечисленные организации занимались повышением осведомленности граждан в области права и оказанием помощи пострадавшим от политических репрессий белорусам.
Кроме того, Министерство юстиции Белоруссии подало в Верховный суд республики иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов и Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.
Зачистка НКО в Белоруссии проводится по поручению президента Александра Лукашенко, который считает, что данные организации якобы хотят расколоть гражданское общество в стране.