Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина, экстрадировать которого запретил ЕСПЧ
Телеграм-канал белорусского Фонда спортивной солидарности сообщает, что спортсмена тайно вывезли из России, хотя 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина
Фото: Яндекс.Дзен
Российские власти выдали Минску белорусского бойца ММА Алексея Кудина. Сейчас он находится в СИЗО №1 в Минске.
Телеграм-канал белорусского Фонда спортивной солидарности сообщает, что спортсмена тайно вывезли из России, хотя 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина.
Алексея Кудина задержали в Москве в январе текущего года. На родине он обвиняется в оказании сопротивления сотруднику милиции во время акции протеста 12 августа 2020 года в Молодечно.