Президент Белоруссии предупредил о возможной третьей мировой войне из-за поведения Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что гибридная война Европы против его страны, России и Китая может привести к третьей мировой войне
Фото: rg.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что гибридная война Европы против его страны, России и Китая может привести к третьей мировой войне.
В интервью телеканалу Sky News Arabia глава Беларуси заявил, что власти европейских стран, «нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая», создают тем самым не только очаг сильного напряжения в мире, но и подталкивают государства к третьей мировой войне.
Александр Лукашенко назвал руководителей европейских стран «безумными политиками», которые находятся в зависимости от США, а самостоятельную политику не проводят.