Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить всех политзаключенных
Евросоюз в очередной раз обратился к властям Белоруссии с призывом освободить политзаключенных, остановить политические репрессии и наказать тех, кто несет за них ответственность
Евросоюз в очередной раз обратился к властям Белоруссии с призывом освободить политзаключенных, остановить политические репрессии и наказать тех, кто несет за них ответственность.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от режима Александра Лукашенко соблюдать международные обязательства республики по уважению прав человека и фундаментальных свобод.
Г-н Боррель от имени ЕС потребовал освободить всех арестованных оппозиционных активистов и журналистов, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550 человек.
«Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности», - заявил Жозеп Боррель.
Верховный представитель ЕС также предупредил президента Александра Лукашенко, что действия белорусских властей не останутся безнаказанными.
Напомним, что в последний раз власти Евросоюза вводили санкции против Беларуси из-за преследования политических активистов и журналистов 24 июня. На этой неделе к санкциям присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.